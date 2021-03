Pedido acontece depois de uma série de polêmicas entre integrantes do governo brasileiro e a China, em especial o embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming Tânia Rêgo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 10:26

Rio - O município do Rio começou a vacinação dos idosos a partir de 76 anos nesta quarta-feira (10). A imunização desse grupo etário será feita até esta quinta-feira (11).

O município deverá receber hoje 56 mil doses da vacina Coronavac do governo estadual. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também informou que irá realizar a distribuição das doses para os locais de vacinação logo após o recebimento no depósito do governo estadual, em Niterói. Os novos lotes recebidos irão garantir a vacinação até este sábado (13), quando começará a imunização do grupo de 75 anos.

O cronograma, montado pela Prefeitura do Rio, no início de março, vem sendo seguido, no entanto, o governo municipal ressalta que depende unicamente dos repasses das doses prometidas pelo Ministério da Saúde. Será necessário o envio de novas doses para dar continuidade a vacinação na segunda-feira, que prevê a imunização da faixa etária dos 74 anos.

Onde se vacinar?

Vacinação é feita em clínicas da família e postos de saúde, começando às 8h e finalizando às 17h.

Além disso, a imunização acontece na forma de drive-thru no Parque Olímpico do Rio, na Barra da Tijuca, das 9h às 15h. Tanto pessoas que chegam a pé como as que chegam de carro serão vacinadas. No campus da Uerj, no Maracanã, também é oferecido imunização pelo mesmo sistema.

Pra saber qual o ponto de vacinação mais próximo de casa, acesse o serviço 'Onde ser atendido?', da Prefeitura do Rio, que irá apontar os postos mais próximos de sua residência de acordo com seu endereço e CEP.

Confira às previsões de vacinações que dependem da chegada de novas doses

- 74 anos: segunda-feira (15) e terça-feira (16)

- 73 anos: quarta-feira (17) e quinta-feira (18)

- 72 anos: sexta-feira (19) e sábado (20), quando é também feita a repescagem de quem tem mais de 72

- 71 anos: segunda-feira (22) e terça-feira (23)

- 70 anos: quarta-feira (24) e quinta-feira (25)

- 69 anos: sexta-feira (26) e sábado (27), quando é também feita a repescagem de quem tem mais de 69

- 68 anos: segunda-feira (29) e terça-feira (30)

- 67 anos: quarta-feira (31).