Publicado 10/03/2021 17:37 | Atualizado 10/03/2021 17:50

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 599.572 casos confirmados e 33.893 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, foram contabilizados 2.436 novos casos e 69 mortes. Entre os casos confirmados, 560.117 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 73.4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 52.3%.



Alta procura zera estoque de vacinas em unidades do município





Diversas unidades de saúde do Rio suspenderam a vacinação contra a covid-19 na manhã desta quarta-feira . De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, uma grande procura acabou zerando o estoque antes do previsto. No entanto, mais de 56 mil doses foram retiradas do almoxarifado central, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e distribuídas. A imunização seguirá normalmente nesta quinta-feira (11).

Em uma publicação no Twitter, Soranz afirmou que a pasta aplicou 19 mil doses em 4h, 9 mil a mais que o esperado. "A grande procura zerou o estoque de diversas unidades antes do previsto para esta manhã. Nestas unidades foi temporariamente suspensa no dia de hoje. Pela manhã, a SMS retirou mais 56 mil doses no almoxarifado central do Estado em Niterói e iniciou, imediatamente, a distribuição", escreveu o secretário.