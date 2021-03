Por O Dia

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) prenderam, nesta terça-feira (9), Hellyn Dantas Ferreira, cumprindo o mandado de prisão expedido pela 32ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, pelo prazo de 30 dias. A mulher responde por planejar o roubo à residência de sua própria avó.

Na madrugada de 12 de janeiro, uma mulher de 72 anos de idade foi vítima de roubo em sua própria residência. Os criminosos agrediram a idosa e levaram dois aparelhos celulares, um notebook, R$100 e cartões bancários que, em seguida, foram usados para sacar R$ 2 mil.

Segundo as apurações, Hellyn Dantas Ferreira planejou o roubo que teve sua própria avó como vítima. As investigações apontaram que seis pessoas, entre maiores de idade e adolescentes, participaram do crime. A Polícia Civil afirma que todas já foram identificadas.

Após ser resolvida a documentação relativa ao cumprimento do mandado de prisão temporária, a suspeita foi apresentada à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).