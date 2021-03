Wellington foi preso nesta quinta (11), em uma Comunidade em Belford Roxo, após operação policial. Não houve confronto Créditos / WhatsApp do DIA (98762-8248)

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 14:35

Rio - A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (11) Wellington Rosário de Souza, acusado de ter assassinado, esquartejado e ocultado o corpo de sua companheira em outubro de 2020. A vítima não teve o nome revelado. O delegado responsável pelo caso, Mauro César, confirmou as informações e disse que Wellington irá responder por feminicídio.



Segundo testemunhas, o autor do crime saiu de uma festa com a sua companheira em uma quarta-feira, no dia quatro de novembro de 2020, bastante alterado e ameaçando a vítima, dizendo que “dessa noite ela não passaria”.



No caminho para casa, ele passou em frente a uma farmácia e comprou seringas, que provavelmente foram utilizadas para dopá-la, facilitando sua atuação. Ao chegar à casa, após nova discussão, Wellington esfaqueou a vítima diversas vezes na região peitoral, até a morte. A faca encontrada no crime foi localizada e o exame de sangue deu positivo, confirmando que o instrumento foi utilizado para a realização do assassinato.



O autor do crime fugiu após o acontecimento e estava foragido. Ele foi preso nesta quinta em uma comunidade no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A operação foi realizada pela Delegacia de Polícia Interestadual, coordenada pelo delegado Mauro Cesar e delegado assistente Kristiano Jotta, após um trabalho de inteligência e monitoramento. Wellington será encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária, onde ficará à disposição da Justiça.



As testemunhas envolvidas no caso confirmaram que viram Wellington sair da casa em que morava com a sua companheira "carregando um carrinho de mão que parecia muito com a silhueta de um corpo". O corpo da vítima foi encontrado enrolado em um pano, em um valão próximo à residência do casal, dois dias depois do crime. A vítima estava sem parte dos braços e pernas, que foram cortados abaixo dos cotovelos e dos joelhos.



O autor do crime confessou que matou a vítima por ciúmes e que cortou seus membros para facilitar o transporte do corpo e a ocultação no valão. A mãe da vítima foi ouvida pela Polícia Civil e relatou que a filha possuía dois aparelhos de telefone celular, sendo um escondido, por causa do ciúmes do marido.



A Polícia Civil vem fazendo diversas operações visando a prisão de criminosos que cometem violência doméstica contra mulheres. Qualquer informação pode ser repassada ao Disque Denúncia da DC-Polinter, através do whats app (21)96587-1592, com sigilo absoluto.