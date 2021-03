Por O Dia

Publicado 11/03/2021 17:32

Cheirinho de café vai se espalhar por Nova Iguaçu. Nos dias 13 e 14 de março, o TopShopping, em parceria com a Festival do Café, realizará a primeira ExpoCafé de Nova Iguaçu. O evento tem como objetivo, divulgar pequenos produtores de todo o Brasil através de experiências, onde serão apresentados diferentes aspectos da bebida mais querida pelos brasileiros.Conexão entre pessoas que amam café, essa é proposta da ExpoCafé. Sendo asssim, quem passar pela Praça de Eventos do 1º Piso, terá a oportunidade de visitar a exposição de cafés especiais, como também assistir palestras sobre a bebida e participar de oficinas.Vale ressaltar que o shopping segue todas as medidas de segurança sanitária necessárias definidas pelos órgãos competentes para o combate ao Covid-19, como por exemplo, as orientações visando o distanciamento social, além da distribuição de álcool em gel.A ExpoCafé acontece no dia 13, das 10h às 20h, e 14, das 12h às 20h. Os interessados em participar devem efetuar a inscrição, gratuitamente, através do e-mail: [email protected] Fique atento, as vagas são limitadas!Confira a programação:13/03 (sábado)14h – Palestra: “Qual a diferença entre o café tradicional X Café especial”O público irá entender o porquê do nome café “especial” a partir da classificação por pontos. E mais: no final, o público terá a oportunidade de degustar às cegas um café tradicional e um especial para sentir a diferença entre eles.16h – Workshop: “Como preparar um bom café em casa”O público irá aprender as melhores práticas para preparar um café de forma correta.18h - Drinks com Café: Que tal usar a criatividade no uso do café como base para novas bebidas e também releituras de drinks já existentes?O público irá se surpreender com as possibilidades de bebidas que se adequam perfeitamente ao café.14/03 (Domingo)14h – Palestra: “Do pé à Xícara”Entenda todos os processos que o café especial percorre até chegar na sua xícara.16h – Workshop: “Como preparar um bom café em casa”O público irá aprender as melhores práticas para preparar um café de forma correta.