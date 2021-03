Mesa Brasil Sesc RJ distribui 6 toneladas de pescado na Região Metropolitana Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 17:31

RIO DE JANEIRO - O Mesa Brasil Sesc RJ – programa de combate à fome e ao desperdício – distribuiu, nesta quarta-feira (10/3), 6 toneladas de pescado a pessoas em situação de vulnerabilidade social de 9 municípios da Região Metropolitana: Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Seropédica, Paracambi, Nilópolis, São Gonçalo, Magé, Guapimirim e São João de Meriti. As doações foram entregues a entidades socioassistenciais, que por sua vez estão fazendo a distribuição ao público final: mais de 4.700 pessoas abrigadas por essas instituições ou que vivem em comunidades do seu entorno.



O pescado é da espécie sardinha maromba e foi apreendido pelo Comando de Polícia Ambiental (CPAm) da Polícia Militar do Rio nesta terça-feira (9/3). Ele estava sendo descarregado no Cais da Fênix, no bairro Gradim, em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Militar, o comandante da embarcação apresentou uma licença vencida desde 2016 e com espécimes-alvo não condizentes com as encontradas no porão da mesma. O total de pescado apreendido somou 20 toneladas.



Mesa Brasil Sesc RJ – O Mesa Brasil Sesc RJ atua no combate à fome e ao desperdício, recolhendo doações de alimentos não perecíveis e in natura de empresas e organizações e os distribuindo a instituições sociais cadastradas, como creches, abrigos, asilos, etc. Além disso, orienta os cozinheiros dessas entidades a aproveitar integralmente os alimentos, utilizando de forma criativa e saborosa partes com alto valor nutritivo mas que tradicionalmente são descartadas. Só em 2020, o programa distribuiu mais de 2,1 mil toneladas em 49 municípios do estado.