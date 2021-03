Material apreendido durante ação Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 15:44 | Atualizado 12/03/2021 16:03

Rio - A Polícia Civil prendeu duas pessoas responsáveis por uma fábrica clandestina de linha chilena, em Rio das Pedras, na Zona Oeste. Os agentes apreenderam carretéis de linha, uma máquina de fabricação de linhas, cerol de pipa, cola, pó chileno e outros materiais. A identidade dos suspeitos não foi divulgada pela polícia.

Os agentes foram da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) receberam denúncias de que balões eram produzidos no local. Quando chegaram ao endereço, descobriram o real uso do espaço. Os homens foram autuados em flagrante e serão apresentados na SEAP para posterior audiência de custódia.