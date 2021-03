Audiência do caso Flordelis no fórum de Niterói, em dezembro Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 16:18 | Atualizado 12/03/2021 16:29

Rio - A Justiça negou, nesta quarta-feira, a revogação da prisão preventiva de Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho adotivo da deputada federal Flordelis. Carlos foi um dos 10 presos acusados de envolvimento com a morte do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019.

"Embora o Ministério Público tenha se manifestado pela impronúncia, tal não vincula esta magistrada. Ainda em curso o prazo para a apresentação das alegações finais por todas as defesas, de forma que por ora, impõe-se a ratificação da decisão anterior, que indeferiu o pleito anterior, sem prejuízo de a situação ser reanalisada por esta magistrada ao proferir decisão quanto à pronúncia ou não dos denunciados", destaca a decisão.



Na mesma decisão, também foram negados os pedidos de transferência dos filhos biológicos de Flordelis, Flávio Santos e Adriano Rodrigues, e de Andrea Maia, acusada de ter tentado atrapalhar as investigações do crime a pedido da deputada.



"Considerando que o este Juízo já se manifestou reiteradas vezes sobre a inviabilidade de transferências dos réus a todo momento, em especial considerando serem 10 presos que necessitam estar em presídios diversos, por determinação deste Juízo, reitero as razões expostas nas decisões anteriores", destacou.