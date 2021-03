Debate sobre o aumento do número de infeções por HIV entre jovens acontece nesta quarta-feira Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 20:49

Rio - De acordo com o último Boletim Epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o maior número de novas infecções pelo vírus HIV está entre jovens de 20 a 24 anos, que concentra 27,6% dos casos. A mesa "Saúde LGBTQIA+ 3.0: As estratégias de prevenção às ISTs voltadas às novas gerações", pretende refletir sobre os problemas que levam a triste estatística e apontar estratégias para a reversão deste quadro.

O evento, comandado por ativistas do Movimento de Aids, será transmitido ao vídeo diretamente do Teatro Gonzaguinha, no Centro do Rio, nesta quarta-feira (17) a partir das 13h no Facebook e no Youtube da produção.

O debate faz parte da programação do Prêmio Nosso Orgulho 2021, evento que acontece em atividades online e presenciais ao longo deste mês de março. Estarão presentes a mediadora Jaqueline Gomes de Jesus, psicóloga e professora da IFRJ, e os debatedores Léo Aprígio, da Rede Jovem Rio+ e Maria Eduarda Aguiar, presidente do Grupo Pela Vidda-RJ.

O Prêmio Nosso Orgulho 2021 é uma realização da Silhueta Produções e conta com o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por meio de recursos da Lei Aldir Blanc e conta também com o apoio da Prefeitura do Rio e da UNAIDS

Em razão da pandemia, não haverá público presente no teatro. Os espectadores poderão enviar perguntas nas áreas de comentários das plataformas.

Serviço

"Saúde LGBTQIA+ 3.0: As estratégias de prevenção às ISTs voltadas às novas gerações"

Quando:



17/03 às 13h

Como assistir:

Facebook: facebook.com/nossoorgulhooficial

Youtube: youtube.com/nossoorgulho