Momento em que o veículo é atacado a tiros Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 17:47 | Atualizado 19/03/2021 18:41

Rio - Uma viatura da Guarda Municipal foi atacada a tiros, no início da tarde desta sexta-feira, enquanto passava pela rua Dr. Alfredo Backer, no bairro Mutondo, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. De acordo com a prefeitura do município, o criminoso estava em uma moto sem placa e, após atirar contra três guardas que estavam no veículo, fugiu em alta velocidade. Ninguém ficou ferido.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o criminoso emparelha com o carro e efetua dos disparos. Confira:

Publicidade

Viatura da Guarda Municipal é atacada a tiros em São Gonçalo. #ODia



Crédito: WhatsApp O DIA pic.twitter.com/82dsXBYZPF — Jornal O Dia (@jornalodia) March 19, 2021

Segundo o major David Ricardo, secretário de Ordem Pública de São Gonçalo, a ação criminosa foi motivada pelas operações que a secretaria vem realizando desde o início do ano por toda a cidade. "Atribuímos essa ação criminosa a uma retaliação por conta das sucessivas ações da Secretaria de Ordem Pública e Guarda Municipal. Não vamos retroceder em relação à criminalidade".

Publicidade

"Por determinação do prefeito Capitão Nelson, seguiremos trabalhando de forma integrada com as forças policiais em ações pela cidade. Felizmente nenhum guarda ficou ferido no episódio e a Polícia Civil já trabalha nas investigações para que o criminoso seja identificado o quanto antes", disse o secretário.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara), onde o veículo passou por perícia.