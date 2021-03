Grande parte das demandas são para 1ª carteira da habilitação e segunda via de RG Divulgação/Alexandre Simioni

Publicado 20/03/2021 17:02 | Atualizado 20/03/2021 17:06

Rio - O Detran Rio realizou cerca de 7 mil atendimentos para serviços de veículos, habilitação e identificação civil, durante o seu 21º mutirão, neste sábado. Para evitar aglomerações, os serviços foram realizados com agendamento prévio e em 48 unidades do departamento, em todo o Estado do Rio.

Na ação, os serviços mais procurados foram de transferência de propriedade e primeira habilitação. Também foram oferecidas emissões de 1ª e 2ª vias do documento de identidade e carteira da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).



"No último mutirão, completamos a marca de 100 mil atendimentos. Estamos mapeando os serviços mais procurados pelo cidadão e oferecendo também aos sábados, além de aumentarmos as vagas diariamente para atender melhor a população do nosso Estado", explicou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.



Na sede do departamento, no Centro do Rio, o comerciante Wilson Junior veio dar entrada em sua primeira habilitação. "Estou muito feliz que consegui agendar minha primeira habilitação, ainda mais no horário de sábado, sem precisar reestruturar minha rotina diária. Agora, vou conseguir levar meu filho pequeno para passear", contou o usuário.