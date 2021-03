Mulher vitima de violência é acorrentada pelo ex-marido em passarela do BRT Alvorada Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 13:56 | Atualizado 24/03/2021 14:09

Rio - Uma cena, flagrada na manhã desta quarta-feira (24), causou revolta nas centenas de pessoas que circulam pelo no terminal Alvorada do BRT, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Uma mulher, que teve a identidade preservada, foi acorrentada em uma passarela de acesso ao terminal.

O autor do crime, segundo a polícia, é o ex-marido da vítima. Ele fugiu do local após a violência contra ela e ainda não foi localizado.

Segundo a PM, uma equipe do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) que patrulhava a região foi acionado pelos usuários do transporte que perceberam que a mulher estava acorrentada. Assim que chegaram no local, os policiais encontraram a vitima que já estava sendo atendida por paramédicos do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá.