Publicado 25/03/2021 20:12

Rio - A Light irá funcionar normalmente entre os dias 26 de março e 4 de abril, período em que as normas de isolamento social estarão mais rigorosas, para assegurar a seus clientes o fornecimento essencial de energia elétrica. Todos os serviços poderão ser realizados por meio dos canais virtuais da empresa, que funcionarão 24 horas.

Os clientes também poderão contar com atendimento presencial nas agências comerciais da companhia, com exceção do dia 2 de abril, sexta-feira santa, quando estarão fechadas. É recomendado, no entanto, para manter o isolamento social, que todos os serviços sejam prioritariamente realizados pelos canais virtuais.

As faturas com vencimento durante este período poderão ser pagas pela internet, por meio do celular e computador, ou em caixas eletrônicos. As contas em débito automático serão pagas normalmente nos dias programados.

As equipes que atuam nas ruas continuarão seu trabalho, como vêm fazendo desde o início da pandemia. Assim, estão mantidos os serviços de manutenção, obras, atendimento de emergência e de leitura, feita pelos agentes de relacionamento da Light.

A companhia vai seguir todos os protocolos sanitários e procedimentos de segurança para garantir a integridade e o bem-estar de seus clientes e colaboradores.

Atendimento ao cliente



Veja os canais virtuais à disposição para solicitação de serviços:

· Agência Virtual (www.agenciavirtual.light.com.br/agv)

· Redes sociais - @lightclientes e facebook.com/lightclientes

· Disque-Light Comercial (0800-282-0120)

· Disque-Light Emergência (0800 021 0196)



Agências comerciais

As agências comerciais da Light irão funcionar normalmente nos dias 26/3 (sexta-feira), e de 29/3 (segunda-feira) a 1/4 (quinta-feira). No dia 2/4, sexta-feira da Paixão, estarão fechadas.

A ida às agências é aconselhada apenas em casos específicos em que os clientes necessitem de atendimento presencial.