Publicado 26/03/2021 16:46

Rio - Um policial militar foi baleado por um criminoso, nesta sexta-feira (26), em Itaipuaçu, no município de Maricá. No momento da ocorrência, o PM estava dentro de um veículo e chegou a trocar tiros com o suspeito, que também foi baleado. O agente foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal (HMCML), onde apenas aguarda liberação. Equipes do 12º BPM (Niterói) atuaram na ocorrência. O bandido foi preso após tentar fugir.

O policial teria sido atingido em uma tentativa de assalto, porém a corporação não confirmou o fato. A Polícia Civil foi procurada pelo DIA para esclarecer o ocorrido, mas não houve resposta até o momento.

A Polícia Militar informou que o militar, lotado no 18º BPM (Jacarepaguá), dirigia pela Avenida Carlos Marighella quando um homem armado se posicionou diante do veículo e apontou sua arma para o policial. A vítima acelerou e o suspeito disparou em sua direção. Houve troca de tiros e o homem fugiu. O PM atingido foi socorrido ao HMCML, no Centro de Maricá, onde foi atendido e aguarda liberação do médico responsável.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado baleado também, minutos após o ocorrido, na Estrada de Itaipuaçu. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o HMCML, onde foi reconhecido pela vítima. A perícia foi acionada e o suspeito recebeu voz de prisão, sendo colocado sob custódia.

Segundo a PM, o veículo do policial militar foi levado para o Destacamento de Policiamento Ostensivo (DPO) de Inoã para realização de perícia, e a pistola, foi apreendida com munições. A ocorrência foi registrada na 82ª DP (Maricá).