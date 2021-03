Policiais civis prenderam, no Espírito Santo, o autor de um homicídio ocorrido em Rio das Ostras Divulgação / PCERJ

Publicado 26/03/2021 15:11

Rio - Policiais da 128ª DP (Rio das Ostras) prenderam, nesta sexta-feira (26), o autor do assassinato de Lucas Assis Guimarães, de 22 anos, em Vila Velha, no Espírito Santo. O crime ocorreu em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A ação desta sexta-feira ocorreu com o apoio da Delegacia de Homicídios do Espírito Santo, em cumprimento de um mandado de prisão por homicídio culposo. O nome do preso não foi divulgado

De acordo com a Polícia Civil, a vítima era gerente de um lava-jato e emprestou dinheiro para o autor do crime e seu tio, que também participou do assassinato. A vítima cobrava o valor emprestado insistentemente, o que levou a dupla a cometer o crime.

A polícia informou que as investigações começaram após a companheira de Lucas procurar a delegacia para notificar seu desaparecimento. Os agentes localizaram o corpo da vítima e encontraram imagens de dois homens abandonado a motocicleta do jovem. Os policiais identificaram os responsáveis pelo crime a partir do carro utilizado pela dupla.

Com as investigações em andamento, foi apurado pelos policiais que os autores haviam fugido para o estado do Espírito Santo. A Polícia Civil afirma que a 128ª DP segue na busca pelo outro envolvido no crime.