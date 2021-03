Coronavac Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 08:07 | Atualizado 27/03/2021 08:17

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza, neste sábado, a entrega da décima remessa de vacinas contra a covid-19 aos 92 municípios do estado. Serão distribuídas 363.600 doses, sendo 300 mil de CoronaVac e 63.600 da Oxford/Astrazeneca. A pasta ainda reforçou que todo o lote deverá ser utilizado para a aplicação da primeira dose.



As cidades do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá vão retirar as doses por via terrestre, na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Já para os outros 88 municípios, a distribuição começou a partir das 7h, por cinco helicópteros, sendo um da Secretaria de Estado de Polícia Civil, um da Secretaria de Estado de Polícia Militar, um do Corpo de Bombeiros, um do Governo do Estado e um da Secretaria de Estado de Saúde. As aeronaves também vão transportar medicamentos do chamado "kit intubação" para várias cidades.



A SES informou que recebeu do Ministério da Saúde (MS), até a sexta-feira (26), 3.096.720 doses da vacina contra a covid-19, sendo 2.642.120 da CoronaVac e 454.600 mil da Oxford/AstraZeneca. Até a última segunda-feira (22), já foram distribuídas 2.716.120 doses dos imunizantes, sendo 1.971.930 para primeira aplicação e 742.960 para segunda aplicação.



A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) reforçou a importância de os responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, priorizando os grupos elencados no Programa Nacional de Imunizações (PNI). A SVS ressalta ainda que a programação deve ser organizada de acordo com o número de doses que serão aplicadas no dia, para que o frasco multidose seja totalmente utilizado.

Além disso, denúncias de irregularidades na vacinação são encaminhadas imediatamente aos órgãos de controle.