Policiais militares negociaram a rendição Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 14:32 | Atualizado 27/03/2021 14:32

Rio - No fim da manhã deste sábado (27), policiais militares do 34ºBPM (Magé) impediram um roubo de carga e libertaram um motorista feito refém em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes realizavam patrulhamento na Rua Coronel João Valério, no Centro de Magé, quando receberam alerta via rádio sobre roubo de carga em andamento na região.

Em nota, a PM informou que "imediatamente, as equipes realizaram cerco tático com apoio de agentes do Magé Presente e localizaram o caminhão. Durante a abordagem, os policiais perceberam que o motorista estava sendo mantido refém por um criminoso armado. As equipes agiram rápido e negociaram a rendição. O acusado entregou a arma, libertou a vítima e se rendeu. Ocorrência em andamento".