Incêndio atinge prédio no Centro do Rio

Publicado 28/03/2021 09:41 | Atualizado 28/03/2021 14:30

Rio - Um incêndio atingiu um prédio na Rua do Livramento, na Gamboa, Zona Central do Rio, na noite de sábado. A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que não houve feridos mas, segundo os moradores, há um homem desaparecido. No local, vivem cerca de 40 famílias em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi às 19h27 e agentes dos quartéis Central, Praça da Bandeira e São Cristóvão atuaram para conter o incêndio. Às 9h, os bombeiros do quartel Central ainda atuavam no local, fazendo trabalho de rescaldo e vistorias no imóvel. Apesar de moradores relatarem o desaparecimento de um homem, os bombeiros não encontraram nenhum corpo no local.

Ainda segundo a pasta, 26 famílias perderam suas moradias. Outras 13 residências foram interditadas pela Defesa Civil por risco de desabamento.

A secretária Laura Carneiro coordenou o trabalho de cadastramento das famílias e seis pessoas - um casal de cadeirantes e quatro homens - foram acolhidas. Os homem foram acolhidos para o Centro Provisório de Acolhimento do Centro da cidade e o casal para a Central de Recepção de Adultos e Famílias Tom Jobim, na Ilha do Governador.