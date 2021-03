Incêndio atinge prédio no Centro do Rio Divulgação / Secretaria Municipal de Assistência Social

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 14:36 | Atualizado 28/03/2021 14:40

Rio - Um homem morreu após um incêndio atingir um casario na Rua do Livramento, Zona Portuária do Rio, no último sábado (27). A ocupação abrigava cerca de 40 famílias em situação de vulnerabilidade, e boa parte delas perdeu a moradia. Uma mulher que morava no local chegou a entrar em trabalho de parto, mas está bem, segundo a Secretaria de Assistência Social.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi às 19h27 do último sábado (27), e agentes dos quartéis Central, Praça da Bandeira e São Cristóvão atuaram para conter o incêndio, que atingiu os endereços 207, 209 e 2011 da Rua do Livramento. Às 9h deste domingo, os bombeiros do quartel Central ainda faziam trabalho de rescaldo e vistorias no imóvel.

Publicidade

O homem que morreu ainda não foi identificado, mas era portador de deficiência. Ainda segundo a pasta, 26 famílias perderam suas moradias. Outras 13 residências foram interditadas pela Defesa Civil por risco de desabamento. Moradores da região e movimentos sociais recolhem doações para os ocupantes do imóvel, que perderam tudo.

Saiba os pontos de entrega de doações:

Publicidade

Quilombo da Gamboa, 345, bairro da Gamboa.



Ocupação Vito Giannotti, rua Sara, Santo Cristo.



Sede da UMP-RJ em Jacarepaguá, Rua Japomirim, lote 18, Shangrila. Procurar Jurema.