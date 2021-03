Segunda dose de vacinação. Na foto, profissional de saúde confere a idade de senhor que foi se vacinar na Cruz Vermelha, no Centro. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 28/03/2021 17:03 | Atualizado 28/03/2021 17:12

Rio - O novo calendário semanal de vacinação contra a Covid-19 começa com a população de 71 anos nesta segunda-feira (29). Os idosos devem ficar atentos: a partir de agora, homens e mulheres terão horários diferentes de vacinação. Confira como será organizado:

Mulheres de 71 anos serão vacinadas de manhã, entre 8h e 13h. Homens serão vacinados à tarde, entre 13h e 17h.

Publicidade

Calendário de vacinação contra a covid-19 no município do Rio Foto: Reprodução / Twitter

Na terça-feira é a vez dos idosos de 70 anos. O turno será o mesmo: mulheres, entre 8h e 13h; homens, entre 13h e 17h. Pessoas com 69 anos serão vacinadas na quarta-feira, os de 68 anos na quinta-feira, e os de 67 anos na Sexta-Feira da Paixão, sempre com turnos diferentes entre homens e mulheres. No sábado, dia 3 de abril, acontece a repescagem para as pessoas que de 67 anos ou mais que perderam a data.

Publicidade

Vale ressaltar: no sábado não há diferença de horário para homens e mulheres, e é o dia ideal para casais que preferem se vacinar juntos. As segundas doses continuam sendo distribuídas independentemente da idade.

A vacinação acontece em postos de saúde e clínicas da família espalhadas pela cidade. Para saber qual é a unidade mais perto de sua residência, basta acessar o link da prefeitura: https://prefeitura.rio/ondeseratendido.