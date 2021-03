PM faz operação no Jacaré; Rua Alvares de Azevedo, na altura da Rua Lino Teixeira, está bloqueada Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 08:30 | Atualizado 29/03/2021 14:10

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta segunda-feira, uma ação na Rua Alvarez de Azevedo, no Jacaré, na Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, os policiais da UPP Jacarezinho atuam em uma ação para retirar usuários de drogas na beira de um rio. A Comlurb também atua na região.

O Centro de Operações (COR) informou que a Rua Álvares de Azevedo foi bloqueada durante um período por conta da ação, na altura da Rua Lino Teixeira. Para motoristas que seguem de Vila Isabel até Del Castilho, a recomendação é optar pela Radial Oeste e Avenida Dom Helder Câmara.

Segundo um post mais recente da COR, a Rua Álvares de Azevedo já foi liberada pela PM, que continua presente no local.

ATUALIZAÇÃO: JACARÉ | R. Álvares de Azevedo liberada, altura da R. Lino Teixeira. PM no local. #zonanorte https://t.co/1GQz27WYVZ — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) March 29, 2021

Ainda segundo a PM, até o momento não há registros de confrontos.