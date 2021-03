Rio de Janeiro

Segurança do traficante Rabicó é preso tomando banho de piscina na Região dos Lagos

Criminoso apontado como segundo na hierarquia do tráfico de drogas do Salgueiro, em São Gonçalo, estava com a família em uma casa avaliada em mais de R$ 50 mil

Publicado 29/03/2021 09:54 | Atualizado há 12 minutos