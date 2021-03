Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 15:57

Rio - Policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Niterói prenderam, nesta segunda-feira (29), um homem, de 77 anos, suspeito de estuprar neta de consideração, de 13 anos. O idoso foi localizado no bairro Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.



A ação foi em cumprimento de um mandado de prisão preventiva. No entanto, foi convertida em prisão domiciliar devido a idade do suspeito e suas complicações de saúde.

O homem não teve a identidade revelada.