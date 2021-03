Delegacia de Copacabana Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 14:13 | Atualizado 29/03/2021 14:18

Rio - Policiais da 12ª DP (Copacabana) prenderam, na última sexta-feira (26), três mulheres e apreenderam três adolescentes que furtaram R$ 1.258,20 em ovos de Páscoa de um supermercado, em Copacabana, Zona Sul do Rio. Um homem também foi detido por policiais militares e guardas municipais e encaminhado à delegacia. Os presos não tiveram a identificação divulgada.

De acordo com agentes, uma funcionária do supermercado reconheceu o grupo após ver imagens de câmeras de segurança do estabelecimento. Os produtos foram recuperados e os criminosos vão responder por furto.