Portal dos Procurados pede informações que possam levar a prisão da viúva de Adriano da Nóbrega Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 17:13

Rio - Portal dos Procurados pede informações que possam levar a prisão da viúva do ex-PM Adriano Magalhães da Nóbrega, apontado como o chefe de milícia na Zona Oeste. Júlia Emilio Mello Lotufo, 29 anos, é considerada foragida da Justiça por lavagem de dinheiro e ocultação de bens.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) acusa Júlia de ocultar o patrimônio da quadrilha. Ela é considerada peça fundamental para esclarecer o tamanho do patrimônio de Adriano da Nóbrega, morto em uma ação policial em fevereiro de 2020, na Bahia.

De acordo com as investigações, ela controlava toda a vida financeira do ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Os integrantes do grupo criminoso prestavam contas a Júlia sobre os rendimentos, vendas de gado e a gestão do haras do casal. O MPRJ descobriu uma planilha que mostra que, apenas em maio de 2019, o casal movimentou mais de R$ 1,8 milhão em transações ilícitas.

O Disque Denúncia recebe informações sobre foragidos da Justiça nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).