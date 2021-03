PM estava há 3 anos na Corporação e deixa uma esposa e uma filha de 4 anos Divulgação/Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 18:27 | Atualizado 29/03/2021 18:31

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta segunda-feira (29), um cartaz que pede informações sobre os envolvidos na morte do sargento da Polícia Militar Diogo Santos de Souza, assassinado durante uma tentativa de roubo na rodovia Rio-Magé, na última quarta-feira (24). O caso é investigado pela 62ª DP (Imbariê).

De acordo com o Portal dos Procurados, o PM passava pela via em uma motocicleta, no sentido Magé, na altura dos Dois Campos, em Saracuruna, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando dois criminosos, também em uma motocicleta, anunciaram o assalto, por volta das 19h40. O policial estava na garupa de um agente do Caxias Presente.



O sargento reagiu ao assalto e acabou sendo baleado no tórax e na perna. Os criminosos fugiram. O PM chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), onde ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo neste domingo (28). Lotado no 15º BPM (Caxias), Diogo estava há 3 anos na Polícia Militar. Ele deixa uma esposa e uma filha de 4 anos.

Com a morte dele, chega a vinte o número de agentes de Segurança mortos em 2021. Entre eles 14 são da PM, dois da Marinha do Brasil, um da Polícia Civil, um da Guarda Municipal, um do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) e um do Exército. As denúncias sobre os autores do crime podem ser feitas através do WhatsApp do Portal dos Procurados (21 98849-6099); pelo Disque Denúncia (2253-1177 ou 0300-253-1122); pelo aplicativo Disque Denúncia RJ, além do Facebook e Twitter do Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.