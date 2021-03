Incêndio em depósito de carros na Estrada Mendonha, em Campo Grande Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 18:46

Rio - Um incêndio na Estrada do Mendanha 4.500, na Zona Oeste do Rio, atingiu um depósito de veículos nesta segunda-feira (29). O Corpo de Bombeiros de Campo de Grande e o 4º Grupamento de Bombeiros Militar foram acionados por volta das 15h40. De acordo com os bombeiros, as chamas formaram grande fumaça preta, podendo ser derivada de borracha.



A Corporação ainda não tem informações de quantos veículos foram atingidos pelo fogo. Por volta das 17h19 a situação já estava controlada, e os militares iniciaram a fase de resfriamento do local. Não houve vítimas.

Publicidade