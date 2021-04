Dr. Jairinho Renan Olaz/CMRJ

Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, confirmou, nesta quinta-feira (1), ter recebido uma ligação do vereador Jairo de Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho, no dia da morte do menino Henry Borel, de 4 anos, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, no último dia 8. A criança era enteada do parlamentar.

Em nota ao DIA, Cláudio Castro afirmou que, durante o telefonema, “limitou-se a explicar ao vereador que o assunto seria tratado pela delegacia responsável pelo inquérito e encerrou a ligação”. O governador ainda reiterou que “sempre garantiu total autonomia à Polícia Civil e que não interfere em investigações”.

Na tarde de hoje, a Polícia Civil realiza uma reprodução simulada do caso, no apartamento onde viviam a mãe e o padrasto de Henry. Eles terão que apresentar aos peritos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) e aos policiais da 16ª DP (Barra da Tijuca) a versão deles sobre o que aconteceu no dia da morte do menino. O casal chegou a pedir o adiamento da reconstituição, mas o delegado Henrique Damasceno negou.