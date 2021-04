Decisão da Justiça do Rio suspende retorno das aulas presenciais na capital. Escolas particulares foram pegas de surpresa Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 13:49 | Atualizado 05/04/2021 14:33

Rio - O deputado estadual Waldeck Carneiro (PT) disse, nesta segunda-feira (5), que pretende estender o pedido de suspensão de aulas presenciais para outro municípios do Rio. Por conta da ação popular assinada por vereadores do Rio e deputados estaduais, a Justiça cancelou o retorno das aulas presenciais no município do Rio, que estava marcada para esta semana.

A decisão pegou muita gente de surpresa, principalmente pais, alunos e funcionários de escolas particulares. Em Botafogo, por exemplo, algumas escolas chegaram a receber os estudantes, mas tiveram que acatar a decisão da justiça e cancelar as aulas.

Publicidade

"Municípios com risco alto ou muito alto não podem retomar as atividades presenciais. Ainda que seja muito importante restaurar as atividades educacionais, mas não colocando sob risco a vida de estudantes, profissionais da educação e seus familiares", explicou o parlamentar.

O secretário de Educação do Rio disse que a prefeitura pretende recorrer da decisão.

Publicidade

Em nota, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe) enfatiza que a decisão do juiz Roberto Câmara Lace Brandão de suspender as aulas presenciais é válida para todos os profissionais da categoria, tanto da rede municipal quanto da rede privada. O Sepe orienta os profissionais a informarem seus locais de trabalho que as escolas devem se manter fechadas, sem ensino presencial.

O Sepe já havia se manifestado contra a reabertura das escolas municipais nesta segunda-feira, em post publicado no Facebook do sindicato, na última quinta-feira (1). No mesmo dia, a organização se reuniu com vereadores do Rio para discutir formas de impedir a volta das aulas presenciais. Nesta reunião, se formalizou a ação popular apresentada pelos parlamentares à Justiça.

Publicidade

Por fim, o Sepe reafirma que as aulas remotas devem continuar, de acordo com a decisão tomada pela categoria, em assembleia realizada no dia 30 de março.

"Esperamos, no entanto, que antes de buscar derrubar essa liminar, a SME RJ [Secretaria Municipal de Educação do Rio] e a própria prefeitura reabram a discussão com o Sepe e vereadores, em busca de um consenso em que a vida de toda a comunidade escolar, antes de tudo, seja respeitada", finaliza o sindicato.