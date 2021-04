Reforço escoçar on-line Site Governo do Estado do Rio

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 00:00

Terminam hoje as inscrições para alunos da 3ª série do Ensino Médio que tiverem interesse em participar do reforço escolar on-line da rede estadual de ensino: o RegresSeeduc. As aulas são voltadas para os estudantes que querem se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A matrícula especial segue aberta aos estudantes que terminaram o ciclo básico em 2020. As aulas começam no dia 12 de abril, via Google Classroom e pelo aplicativo de navegação gratuita Applique-se, oferecido pela Secretaria de Estado de Educação.

Os alunos terão acesso a material didático em formato pdf, exercícios e simulados de provas do Enem, além de monitorias em tempo real com os professores de até sete disciplinas: Português, Matemática, Biologia, Química, Física, Geografia e História. Serão ofertados turnos de aulas em dias úteis e também aos sábados.

No caso dos alunos que estão cursando o Ensino Médio, não será permitida a inscrição no turno que estejam cursando sua matriz curricular regular.