Município abre inscrições para estágio do Projeto Acolher a universitários de diversos cursos Site Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 00:00

A Prefeitura do Rio abre, hoje, inscrições para o processo seletivo de concessão de bolsas de estágio não obrigatório do Projeto Acolher. A iniciativa é destinada a universitários de diversos cursos para atuação nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). São ao todo 67 vagas e os candidatos deverão estar matriculados em instituições de ensino com convênios de graduação firmados com o município.

O estágio terá a duração de seis meses e tem como público-alvo estudantes de 17 cursos: Administração, Administração Pública, Comunicação Social, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Engenharia, Fonoaudiologia, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Saúde Coletiva, Serviço social, Tecnologia em Gestão de Pessoas, Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Gestão Hospitalar e Terapia Ocupacional. Os participantes receberão bolsa de R$ 443,34 para carga horária de 20h horas semanais, além de auxílio transporte.

Publicidade

As inscrições são pela internet e vão das 10h de hoje até as 23h59min do dia 11. Os interessados deverão preencher o requerimento específico que estará disponível no site http://prefeitura.rio/web/portaldeconcursos e imprimir o formulário e a guia DARM, para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 60. A avaliação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva com 40 questões, de caráter eliminatório e classificatório, com base no conteúdo programático que consta no edital. A prova acontecerá no dia 2 de maio e terá duração de duas horas e