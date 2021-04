Vacinas roubadas de um CMS na Zona Norte do Rio poderão se tornar ineficazes se não forem armazenadas da forma correta AFP

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 17:31

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, nesta segunda-feira (5), que as cinquenta doses de vacinas CoronaVac furtadas no último domingo (4) podem perder sua eficácia se não forem armazenadas da forma correta. Segundo a pasta, mesmo que a polícia recupere as vacinas, não será possível utilizá-las por não ser possível determinar com precisão a qualidade dos insumos.

De acordo com a SMS, a CoronaVac deve ser conservada em local com temperatura de 2 a 8 graus e ser manipulada conforme as boas práticas de vacinação. Quando estas condições são desrespeitadas, a vacina perde estabilidade e eficácia. Neste caso, a pessoa que receber a vacina não terá resposta imunológica, ou seja, a vacina não terá o efeito desejado após sua aplicação.

A SMS afirma que apenas as doses da vacina e um computador foram furtados neste domingo, no Centro Municipal de Saúde (CMS) Professor Carlos Cruz Lima, no Colégio, na Zona Norte do Rio. O ladrão não levou nenhum outro objeto, equipamento ou insumo, nem mesmo caixa térmica ou gelox. Portanto, já se considera a possibilidade destas vacinas não serem armazenadas corretamente, comprometendo sua eficácia.

Segundo a pasta, apenas serviços públicos de saúde e estabelecimentos devidamente credenciados e licenciados dispõem da CoronaVac para vacinação. Locais que ofertem a vacina, fora os citados, são irregulares e não garantem a conservação correta dela, o que resulta em grande risco de contaminação por manuseio indevido.