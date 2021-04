O caso é investigado pela 6° DP (Cidade Nova) Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 09:39 | Atualizado 05/04/2021 14:00

Rio - Um computador e cinquenta doses de vacinas CoronaVac foram furtados no Centro Municipal de Saúde (CMS) Professor Carlos Cruz Lima, no Colégio, na Zona Norte do Rio, durante a madrugada de domingo (04).

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o arrombamento foi constatado pelo vigilante da unidade e confirmado pelas imagens do circuito interno. Um homem foi identificado pelo registro, ele chegou por volta das 4h e forçou a entrada na sala de imunização, furtando cinco frascos da vacina. Ele permaneceu por cerca de 10 minutos no local e fugiu.

A Polícia foi chamada pela direção da unidade. Uma perícia foi realizada no local e o caso foi registrado na 6° DP (Cidade Nova).

Vacinação enfrenta problemas no estado

O furto das doses não é um caso isolado no município do Rio de Janeiro. Desde o início da vacinação, foram registradas diversas ocorrências de fura-filas e aplicações falsas do imunizante na população.



No início de março, foram registrados casos de ‘fura-filas’ no Hospital Estadual Azevedo Lima , em Niterói, na região Metropolitana no Rio, na vacinação contra a covid-19. Uma lista com o nome dos vacinados mostrou que diversos funcionários da unidade receberam o imunizante.

Na época, a Secretaria Estadual de Saúde informou que a população pode registrar fotos e vídeos do momento da aplicação, e que a atitude seria recomendada para prevenir fraudes.

