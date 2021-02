Idosa é vacinada na unidade drive thru no Campus Gragoatá da UFF, em Niterói Foto Berg Silva

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 08:58 | Atualizado 18/02/2021 10:07

Rio - A Polícia Civil indiciou, na quarta-feira, a funcionária da saúde de Niterói, na Região Metropolitana, por falsa aplicação da vacina contra a covid-19. A técnica de enfermagem prestou depoimento e foi indiciada por peculato e infração de medida sanitária preventiva. Vídeos divulgados por parentes mostram o momento em que os técnicos aplicam a seringa no braço dos idosos, mas eles não recebem a dose do imunizante . Já foram registrados casos de falsa aplicação de doses no Rio de Janeiro, Niterói e Petrópolis.

Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, o delegado titular da 76ª DP (Niterói), Luis Henrique Marques Pereira, falou sobre o caso da técnica de enfermagem de Niterói. Ela responderá por dois crimes. Segundo ele, no depoimento, a profissional alega que estava estressada no dia da aplicação. "Dá pra perceber que ela estava bem tranquila no vídeo, [no depoimento] ela alega que estava estressada, mas não estava. Ela ainda brinca com o idoso, quando é questionada se aplicou a seringa de forma correta, ela responde ironicamente, o que demonstra que estava consciente do que estava fazendo", falou.

Publicidade

Luis Henrique contou que, nesse caso específico, a hipótese de negligência está descartada. "Se fosse o caso de negligência, o imunizante deveria ser encontrado. Não foi, desapareceu". Ele ainda ressaltou que aplicar a dose do imunizante corretamente é "algo elementar" para um profissional de enfermagem.

A Polícia Civil deve encaminhar o inquérito para a Justiça ainda nesta quinta-feira. "Ela vai responder por dois crimes e o inquérito vai ser encaminhado para a Justiça. O Ministério Público do Rio de Janeiro vai analisar e pode deflagrar ação penal através da denúncia, encaminhar para a Justiça, então ela vai ser processada criminalmente", contou.

Publicidade

O delegado ressalta que é "fundamental" observar o momento da vacinação e analisar se a dose está sendo aplicada de forma correta. "Se possível filmar, tem sido muito útil para descobrir essas irregularidades".

Além da polícia, o Ministério Público e o Conselho Regional de Enfermagem do Estado (Coren-RJ) abriram investigações sobre profissionais de saúde suspeitos de desvios de doses de vacina contra o coronavírus . Eles, aparentemente, aplicaram doses da vacina de vento, em que as seringas estavam sem imunizante, em idosos que foram a locais de vacinação para serem imunizados. De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem (Coren), os técnicos de enfermagem de Niterói e Petrópolis foram afastados das funções.

Publicidade

Lei para garantir transparência



Deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) protocolaram, nesta quarta-feira (17), dois projetos de lei para garantir aos cidadãos transparência da aplicação da vacina contra covid-19 e o direito a registrar as etapas da aplicação.



De autoria dos deputados Anderson Moraes (PSL) e Sérgio Fernandes (PDT), os projetos determinam que os profissionais de saúde mostrem ao vacinado e ao acompanhante todas as etapas da aplicação, desde a aspiração do líquido na ampola até a completa injeção na pessoa a ser protegida do coronavírus, com comprovação de que a seringa está vazia. Além disso, o agente de saúde não pode impedir o registro de imagens do procedimento.