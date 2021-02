Idosa de 94 anos recebeu vacina sem a dose do imunizante contra covid-19 em Petrópolis Arquivo Pessoal

Por Karen Rodrigues*

Publicado 15/02/2021 11:58 | Atualizado 15/02/2021 16:11

Rio - Três idosos, um senhor de Niterói, na Região Metropolitana, uma senhora de Petrópolis, na Região Serrana, e outro senhor do Rio de Janeiro, foram vítimas de falsa aplicação da dose da vacina contra covid-19. Vídeos feitos por parentes mostram o momento em que os profissionais de saúde aplicam a seringa no braço dos idosos, mas eles não recebem a dose do imunizante. Após estes acontecimentos, as prefeituras dos municípios entraram em contato com os parentes dos idosos e os idosos foram vacinados corretamente.

Em Niterói, o caso aconteceu, na última sexta-feira (12), no posto de vacinação drive-thru no Campus do Gragoatá na Universidade Federal Fluminense. A técnica de enfermagem inseriu a agulha, mas não empurrou o líquido. No momento em que o idoso é vacinado, os parentes comemoraram, mas, após reverem o vídeo, perceberam que a aplicação correta não havia acontecido.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Niterói, a técnica de enfermagem foi imediatamente afastada de suas funções, assim que a pasta tomou conhecimento do caso. "O fato está sendo apurado e as medidas cabíveis serão tomadas".

A família do idoso foi imediatamente contatada e uma visita foi agendada para o mesmo dia, no qual o médico e a enfermeira responsável realizaram a aplicação da vacina na casa do idoso.

A SMS realizou uma auditoria no local e constatou apenas uma seringa descartada com líquido.

"Todos os profissionais que participam da ação de imunização no Drive-Thru na UFF passam por um treinamento e supervisão constantemente, onde são dadas informações técnicas quanto a vacina e sua aplicação. Os técnicos de enfermagem e enfermeiros foram capacitados para a ação na última quarta-feira (10), com carga horária de 6 horas", disse a SMS, em nota.

"Vacina de vento" em Petrópolis

Uma idosa de 94 anos também recebeu a "vacina de vento" em Petrópolis, na última sexta-feira (12). No vídeo, a técnica de enfermagem tem dificuldade em abrir a proteção da agulha da seringa e o parente da idosa, que está no banco de motorista e filmando a ação, sugere trocar a seringa. Com isso, a profissional pega outra seringa, no entanto, sem a dose do imunizante contra covid-19 e aplica na idosa.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Petrópolis informou que tomou todas as providências cabíveis assim que recebeu a denúncia e confirmou que a seringa utilizada para vacinar a idosa estava vazia no momento da aplicação. As equipes fizeram contato com a família e a idosa foi vacinada no sábado (13).

A secretaria abriu procedimento interno de investigação para apurar a responsabilidade sobre o fato. Segundo informações da pasta, a técnica de enfermagem é contratada e foi imediatamente afastada e o caso foi levado ao Conselho Regional de Enfermagem, que abriu investigação interna.

A técnica de enfermagem se apresentou, nesta segunda-feira (15), à secretaria. Ela garantiu que não percebeu o problema e assegurou que não foi intencional, mas sim um problema com a seringa.

A Secretaria de Saúde de Petrópolis esclareceu que este foi um caso isolado e que mantém o controle das vacinas, além de cobrar o registro de qualquer ocorrência durante a vacinação.

O governo municipal comunicou o caso à Polícia Civil, que instaurou procedimento para apurar o caso. "O governo segue colaborando com as investigações a fim de esclarecer integralmente os fatos".

"A Secretaria de Saúde está reforçando junto às equipes os protocolos a serem seguidos durante o trabalho para garantir a transparência na aplicação das doses. É direito do vacinado e/ou familiar pedir para ver a ampola de onde a vacina está sendo retirada, assim como verificar o rótulo. Também é direito registrar, seja em vídeo ou foto, o momento da aplicação. O responsável pela aplicação tem que se certificar, antes da aplicação e na presença do vacinado, que a seringa está com a dose. Após a aplicação, deve-se certificar, ainda na frente do vacinado, que a seringa está vazia. Por último, a equipe deve informar, no cartão de vacina, qual a vacina aplicada e a data de retorno para a segunda dose”, informou em nota.

A Secretaria de Estado de Polícia Civil informou que já vem investigando possíveis desvios relacionados à vacinação. Entre as investigações, já existem inclusive apurações relacionadas às denúncias de falsa dose de vacina em Niterói e Petrópolis.

A 105ª DP (Petrópolis) instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do vídeo. Segundo o delegado João Valentim Neto, caso seja comprovado que houve efetivamente o desvio da dose, o caso pode configurar crime de Peculato, que prevê pena de prisão de 2 a 12 anos e multa. "No entanto, só as circunstâncias da investigação podem comprovar", informou.

A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis informou que está acompanhando o caso e que já existe inquérito civil em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) no município para apurar problemas na aplicação das vacinas.

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) informou que "tomou as devidas providências em relação ao caso e acionou as autoridades competentes".

Falsa aplicação de vacina no Rio

Além de Niterói e Petrópolis, mais um caso de falsa aplicação da dose da vacina aconteceu no estado do Rio, dessa vez na capital fluminense. Um idoso foi ao posto drive-thru do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para receber a dose do imunizante, mas o profissional de saúde, inicialmente, não aplicou a dose.

Nas imagens feitas pelo familiar do idoso, o profissional aplica a agulha, porém ele não aperta a seringa. Segundo o parente, outra pessoa da equipe alerta que a vacinação não foi realizada e, então, só após a notificação, o profissional aplica a dose da vacina corretamente.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro, houve uma intercorrência na aplicação da dose, que foi imediatamente resolvida. A pasta recomenda que, em caso de dúvida sobre a aplicação, os familiares questionem imediatamente os profissionais de saúde. Fotos e imagens estão totalmente liberadas no momento da aplicação da vacina.

*Estagiária, sob supervisão de Gustavo Ribeiro