Publicado 18/02/2021 15:30 | Atualizado 18/02/2021 15:33

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afastou, nesta quinta-feira, a técnica de enfermagem que teria aplicado "vacina de vento" em uma idosa de 85 anos no último dia 27 de janeiro, no Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com o órgão, foi aberta uma sindicância para apurar o ocorrido. Diante da dúvida levantada, a paciente teve a vacina reaplicada, para garantir a imunização.



Em nota, a SMS disse que preza pela transparência e reforçou a orientação para as equipes mostrarem todo o processo de aplicação da vacina para os usuários. Fotos e vídeos do momento da aplicação estão liberados e são recomendados. Em caso de dúvidas, as famílias devem solicitar esclarecimento aos profissionais imediatamente.

O órgão alerta ainda que todos os casos em que forem levantadas dúvidas sobre a aplicação da vacina serão devidamente apurados pela secretaria. Caso constatada qualquer inadequação, as medidas cabíveis serão tomadas.