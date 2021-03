Idosa de 94 anos recebeu vacina sem a dose do imunizante contra covid-19 em Petrópolis Arquivo Pessoal

Por Karen Rodrigues*

Publicado 31/03/2021 13:46

Rio - A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a aplicação de uma dose de "vacina de vento" na cidade de Petrópolis , na Região Serrana do Rio, que aconteceu no mês de fevereiro deste ano. Após a conclusão do caso, a polícia pediu o arquivamento ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). A investigação foi realizada a partir de provas testemunhais de todos os presentes e análise do vídeo divulgado pelo parente da senhora de 94 anos, vítima da falsa vacinação.

"O relatório é caucado na hipótese de que houve imperícia e o desperdício acidental de dose. Diante da falta de indícios de que houve má-fé da profissional, opinamos pelo arquivamento ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro até que surjam novos fatos e ou novos elementos que justifiquem o seu desarquivamento", disse o delegado João Valentim Neto, da 105ª DP (Petrópolis), responsável pela investigação.

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) comunicou que, no âmbito do Plano Nacional de Imunização (PNI), a técnica de enfermagem responderá junto ao Departamento de Ética do conselho sobre a possibilidade de ter cometido imperícia, imprudência ou negligência no ato vacinal, à luz do Código de Ética da Enfermagem. "A ela estão garantidos o direito à ampla defesa e do contraditório".

Procurado, o MPRJ ainda não informou se o caso será arquivado.



Relembre o caso

Uma senhora de 94 anos de Petrópolis foi uma das vítimas da aplicação da "vacina de vento" no Estado do Rio, em fevereiro deste ano. No vídeo, a técnica de enfermagem aparece com dificuldade em abrir a proteção da agulha da seringa e o parente da idosa, que está no banco de motorista e filmando a ação, sugere trocar a seringa. Com isso, a profissional pega outra seringa, no entanto, sem a dose do imunizante contra covid-19 e aplica na idosa.

Título: Técnica de enfermagem aplica vacina sem dose em idosa na cidade de Petrópolis.



Assista:



Crédito: Arquivo Pessoal#ODia pic.twitter.com/e6ho4Vt5g1 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 15, 2021

Após o relato destes acontecimentos, a prefeitura do município entrou em contato com o familiar da idosa e ela foi vacinada corretamente.

A prática da falsa vacinação é crime. Se fosse comprovado o desvio da dose, seria configurado crime de peculato, que prevê pena de prisão de 2 a 12 anos e multa.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno