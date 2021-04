HSA - Hospital Souza Aguiar Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 05/04/2021 18:29 | Atualizado 05/04/2021 20:00

Rio - Um incêndio que aconteceu na noite desta segunda-feira atingiu uma enfermaria desativada do terceiro andar do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da Cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada para ir ao local por volta das 18h.

Em um vídeo enviado ao DIA, é possível ver funcionários do local carregando pacientes para os corredores em meio a fumaça. Nas imagens, uma mulher também pede calma diante da situação.

Incêndio causa correria no Hospital Municipal Souza Aguiar. Funcionários levam pacientes para os corredores.



Chegando lá, os agentes conseguiram controlar o fogo, que teria sido causado após um curto em um ar-condicionado. Não há vítimas na unidade de saúde.

No Twitter, o secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, disse que foi ao local e que por lá, estava "tudo bem".

