Por Thuany Dossares

Publicado 05/04/2021 19:40 | Atualizado 05/04/2021 22:41

Rio - Policiais da 58ª DP (Posse) prenderam em flagrante, na tarde desta segunda-feira, uma falsa médica que atendia pacientes no Posto Médico Sanitário de Imbariê, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em depoimento, Bianca Castelo Lopes, de 33 anos, disse aos policiais que atendia cerca de 130 pessoas por dia.



Bianca é graduada no curso de farmácia e universitária de medicina da Universidade de Nova Iguaçu (UNIG). Ela estava trabalhando na unidade de saúde desde fevereiro, se passando por uma outra médica. No momento da prisão, os policiais apreenderam vários boletins de atendimento médico.



"Ela usava nome e carimbo de uma médica de verdade. Foi encontrado cartão de presença, um documento público que ela assinou como se fosse essa médica, e ela atendeu vários pacientes só hoje. Lá não é unidade de Covid-19, mas dentre as pessoas que ela atendeu, estavam pessoas com sintomas compatíveis ao vírus, como saturação um pouco baixa, dor de cabeça, tosse, etc", explicou o delegado Willians Batista, titular da distrital.



Os agentes chegaram até Bianca através de informações do setor de inteligência da delegacia. Willians Batista conta que irá investigar se a médica pelo qual Bianca se passava tinha alguma participação no crime, e como ela foi contratada.



"Estamos, inclusive, apurando a eventual participação desta médica no crime. A médica foi ouvida aqui e disse que não sabia de nada. Também queremos entender como se deu a contratação dela, se ela enganou a empresa que administra, o município", declarou o delegado.



Segundo os policiais, essa não foi a primeira vez que Bianca se passou por falsa médica. Eles apuraram que de outubro do ano passado até fevereiro, ela trabalhou da mesma maneira no Hospital Municipal Moacyr do Carmo, também em Duque de Caxias.



Bianca foi autuada por exercício ilegal da medicina, por expor a vida do outro ao perigo falsidade ideológica.

Em nota, a Prefeitura de Duque de Caxias afirmou que está apurando as circunstâncias dos fatos. "A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, esclarece que foi notificada sobre a ocorrência no final da tarde desta segunda-feira (05/04) e que, imediatamente, determinou que seja aberta uma sindicância administrativa para apuração dos fatos e responsabilização dos envolvidos. A PMDC não admite nenhum tipo de comportamento irregular dos funcionários e ressalta que, caso sejam confirmadas as acusações, todas as providências necessárias serão tomadas e os responsáveis serão punidos administrativa e judicialmente pelos seus atos", escreveu.