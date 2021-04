O projeto Voluntariado treina as pessoas para ajudarem a Defesa Civil nas ocorrências Arquivo/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 00:00

A Defesa Civil Municipal celebrou 43 anos ontem, com foco na atuação educativa e preventiva, que inclui o retorno do projeto Voluntariado, que treina jovens e adultos para atuar junto aos técnicos do órgão em ocorrências que buscam evitar ou mitigar os efeitos de desastres na cidade.

Parado há dois anos, o programa foi reformulado e levado para o ambiente virtual em respeito aos protocolos sanitários de distanciamento social. Os inscritos têm acesso ao grupo dos candidatos em uma rede de bate-papos, onde recebem as primeiras instruções, além de participarem de conferências com os técnicos da Defesa Civil por meio de uma plataforma digital.

Fazem parte do treinamento instruções de primeiros socorros e de prevenção de incêndio, entre outras. As inscrições podem ser feitas pelo site rio.rj.gov.br/web/defesacivil/voluntariado.

Além da capacitação da equipe de voluntários, a Defesa Civil também planeja treinar agentes comunitários e de vigilância em saúde para auxiliar moradores de todas as regiões nas ocorrências em que o órgão é acionado. O objetivo é criar uma extensa rede de pessoas engajadas nas ações preventivas na cidade.

"O grande desafio da Defesa Civil é tornar os cidadãos cada vez mais resilientes frente às mudanças climáticas, principalmente nas ocorrências de chuvas fortes. Não é da nossa cultura agir antes que as coisas aconteçam. Entretanto, é fundamental conhecer o risco, saber o que fazer caso ele se concretize e agir", afirma o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Marcio Moura Motta.

Os simulados de desocupação em diversas áreas e comunidades onde há risco de deslizamentos e alagamentos também fazem parte da rotina da Defesa Civil. Para isso, os técnicos seguem um protocolo para informar, através de mensagem de SMS, as lideranças e voluntários responsáveis pela abertura dos pontos de apoio aos moradores.

No próximo dia 25, haverá um simulado na área do Complexo da Praça Seca, na Zona Oeste; e no dia 29 será vez das comunidades de Acari, Fazenda Botafogo e Parque Colúmbia receberem o simulado para locais que contam com risco de alagamento.

Na carta de serviços do órgão, estão disponíveis diversos tipos de vistorias em estruturas atingidas por incêndios, rachaduras e trepidações, ameaça ou rolamento de pedras, ameaça ou queda de passarela ou viadutos, deslizamento de encostas ou taludes, entre outros.

Além disso, disponibiliza serviço gratuito de divulgação de alertas de chuvas fortes para a população através do envio de mensagens de texto para os celulares cadastrados. Para isso é necessário enviar um SMS com o CEP da residência para o número 40199.