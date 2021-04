Monumento será iluminado na cor verde em homenagem às vítimas Divulgação / Cristo Redentor / Laís Martins

06/04/2021

Rio - O Santuário Cristo Redentor vai realizar uma missa nesta quarta-feira (7) pelos dez anos da morte das vítimas do Massacre de Realengo. A celebração, que acontece às 17h, será presidida pelo reitor Padre Omar e terá a participação dos cantores Elba Ramalho e Mumuzinho. A missa será transmitida ao vivo no canal no YouTube do Cristo Redentor e do padre. O monumento será iluminado na cor verde, que significa esperança.

“Desde as primeiras horas após a tragédia, tenho acompanhado de perto as dores e o contínuo sofrimento dessas famílias igualmente vitimadas. Rezemos ao Cristo Redentor que sempre as acolha e console em sua paz”, declarou o reitor.



Os adolescentes que sobreviveram ao massacre e as mães das vítimas que morreram vão participar, entre elas, a presidente da Associação dos Familiares e Amigos dos Anjos de Realengo, Adriana Silveira, que vai dar um testemunho em nome das mães das jovens. Adriana é mãe de Luiza Paula da Silveira, uma das crianças assassinadas nessa chacina, quando tinha 14 anos.



Massacre em Realengo



Na manhã do dia 7 de abril de 2011, o ex-aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, Wellington Menezes de Oliveira, entrou na unidade e atirou contra vários adolescentes. Além dos 12 mortos, 13 estudantes entre 12 e 14 anos ficaram feridos. O massacre foi interrompido por uma equipe da Polícia Militar. O atirador foi ferido em uma troca de tiros com um sargento da polícia e, em seguida, tirou a própria vida.



Campanha Social



Durante a missa, será disponibilizado o QR Code da campanha social “Cristo Redentor, Eu Quero Doar”, que leva ao site de doação às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Desde abril de 2020, 400 toneladas de alimentos e itens de higiene pessoal, proteção facial e limpeza foram doados a centenas de famílias e instituições sociais do estado do Rio pela iniciativa.



Também já foram entregues mais de dois milhões de pães produzidos em parceria com a Associação Tarde com Maria. No total, cerca de 200 comunidades carentes foram atendidas. A meta para este ano é chegar a 500 toneladas de doações.