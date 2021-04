Guarda Municipal reforça segurança em acesso ao Cristo Redentor Foto: Divulgação / Robert Gomes

Publicado 06/04/2021 20:59

Rio - A Prefeitura do Rio instalou, nesta terça-feira, um carro da Guarda Municipal em um dos principais acessos ao Cristo Redentor, no Cosme Velho, Zona Sul. O veículo tem o objetivo de dar suporte para as forças de segurança que atuam na região. Em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, o projeto reforça a presença da Guarda Municipal em pontos turísticos do Rio.



Com efetivo reforçado, os dez agentes da GM irão atuar diariamente em ações de ordenamento urbano e de trânsito. As equipes serão formadas por guardas municipais dos Grupamentos Especiais de Trânsito (GET), de Apoio ao Turista (GAT) e equipes da inspetoria da área.

"A Guarda Municipal sempre esteve presente no Corcovado, tanto na estátua com guardas bilíngues quanto nos acessos ao monumento. Vamos reforçar nossas ações com mais tecnologia e inteligência, essenciais para o sucesso das missões. O carro comando vai dar esse suporte ao nosso efetivo e às demais forças de segurança que atuam na área, como a Polícia Militar. O trabalho integrado só vai beneficiar os cidadãos", destacou o comandante da GM-Rio, inspetor geral José Ricardo.

O carro comando tem duas estações de trabalho com acesso à internet e aos sistemas de monitoramento da Guarda Municipal. Isso permite o acompanhamento remoto para auxiliar o trabalho dos agentes nas vias. O Corcovado é o primeiro ponto turístico da cidade a contar com essa tecnologia.