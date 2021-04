Ao menos dez corpos hídricos apareceram comprometidos com as manchas durante um sobrevoo Mário Moscatelli / Arquivo Pessoal

Por Natasha Amaral

Publicado 06/04/2021 21:26

Rio - Manchas de esgoto e detritos avançaram e invadiram lagoas, praias e mares de diferentes pontos das zonas Norte, Oeste e Sul do Rio. De acordo com o biólogo Mário Moscatelli, que realizou um sobrevoo pela cidade nesta segunda-feira (5), ao menos dez corpos hídricos apareceram comprometidos com as manchas.



Nas imagens, é possível ver uma língua negra invadindo a Praia de Copacabana, além de manchas pelas praias de Botafogo, Barra da Tijuca, Flamengo, entre outras. "Infelizmente nada de novo, apenas o agravamento da situação do saneamento na cidade do Rio de Janeiro, onde passam os anos e simplesmente nada melhora efetivamente em termos de saneamento", disse o biólogo.



Publicidade

fotogaleria

Ainda de acordo com Moscatelli, as manchas são fruto do despejo de esgoto na cidade, que acontece ao longo de muitos anos. "Não adianta alertar nem denunciar pois não acontece nada a não ser a piora da situação. Simplesmente paga-se e quando se recebe, é um serviço de péssima qualidade e fica o dito pelo não dito como nos últimos 30 anos".



Publicidade

"Nós pagamos, eles recebem e o meio ambiente vai sendo degradado sem nenhuma consequência para quem degrada. Vivemos o que eu chamo de 'terrorismo ambiental de estado'. Até quando isso vai durar eu não sei", completou.