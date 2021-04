Pessoas com comorbidades se vacinam contra a covid-19 Divulgação/Prefeitura Rio

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 16:01 | Atualizado 28/04/2021 16:32

Rio - Além da cidade do Rio, outros municípios da Região Metropolitana também iniciaram a vacinação para pessoas com comorbidades, seguindo o calendário do Plano Nacional de Imunização (PNI). A capital fluminense já registrou um aumento na procura por atestados médicos nas clínicas de saúde. No entanto, o paciente pode apresentar qualquer documento que comprove a doença crônica grave. Confira as cidades que iniciaram a vacinação de pessoas com comorbidades, as datas de imunização de cada município, quais as doenças estão incluídas no grupo e quais documentos devem ser apresentados.

Rio de Janeiro

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), para receber a vacina, a pessoa com comorbidade deve apresentar atestado ou laudo médico que comprove que ela tem uma doença crônica grave. Caso a pessoa não tenha o atestado medico, serao aceitos as três ultimas receitas contendo a prescricao de medicamentos contra doencas que estejam contempladas como comorbidades, desde que emitidas nos ultimos seis meses (uma receita de uso continuado emitida nos últimos 6 meses, com validade igual ou superior a 3 meses, também contempla) ou laudo de exame diagnostico que comprove a patologia contemplada como comorbidade.

“Os atestados descritos devem conter QR Code para validação de autenticidade, conforme modelo do CREMERJ , ou serem originais com assinatura do medico, sem prejuízo da confirmação no momento da aplicação da vacina”, informou a pasta.

De acordo com informações da SMS, pacientes com comorbidades acompanhados pela rede SUS, clínica da família ou centro municipal de saúde em que são cadastrados e atendidos regularmente, podem se vacinar na própria unidade em que são cadastrados, sem precisar pedir novo atestado médico, conforme a faixa etária indicada no calendário de vacinação.

Os pacientes que são tratados na rede particular ou em outro serviço de saúde que não seja a unidade de Atenção Primária (clínica da família ou centro municipal de saúde) em que vai se vacinar, é preciso levar laudo médico ou outro documento comprobatório da sua condição de saúde.

Em entrevista ao RJTV, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, esclareceu quem deve ser vacinado neste momento e está incluído no grupo de comorbidades. Segundo o secretário, os hipertensos graves que tomam mais de duas medicações, pessoas que tem marcapasso (levar a carteirinha de comprovação), cardiopatias graves, todos os pacientes que fizeram cirurgias bariátricas, quem tem só um dos dois rins, diabéticos, grávidas maiores de 18 anos com comorbidades (com avaliação do médico sobre o risco-benefício da vacina), homens com câncer de próstata em tratamento com imunossupressor.

Lista do grupo de comorbidades contemplados no PNI:

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão Arterial Resistente (HAR)

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade

Insuficiência Cardíaca (IC)

Cor pulmonale e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Cardiopatias congênitas no adulto

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos

Anemia falciforme

Síndrome de Down

Cirrose hepática

Calendário de vacinação do Rio:

Niterói

A Prefeitura de Niterói vai iniciar, na próxima segunda-feira (3), a vacinação contra covid-19 para pessoas com comorbidades. Este grupo prioritário deverá apresentar RG e CPF, comprovante de residência e uma declaração médica comprovando o seu quadro clínico. Já os profissionais dos grupos prioritários em atividade em Niterói deverão apresentar, além de RG e CPF, o contracheque do mês corrente ou uma declaração atual do local de trabalho, com data, assinatura e carimbo do empregador.

Calendário de vacinação de pessoas com comorbidades em Niterói:

Segunda-feira (3) - 59 anos

Terça-feira (4) - 58 anos

Quarta-feira (5) - 57 anos

Quinta-feira (6) - 56 anos

Sexta-feira (7) - 55 anos

Sábado (8) - Repescagem para todos que perderam a data para receber a imunização

São Gonçalo

A Secretaria de Saúde de São Gonçalo começou a vacinar, na última terça-feira (27), os munícipes com comorbidades a partir de 57 anos e grávidas com comorbidades. A lista de comorbidades que podem ser atendidas com a primeira dose da vacinação contra a covid-19 engloba: cirrose hepática, imunossuprimidos, síndrome de Down, diabetes mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal crônica, doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, anemia falciforme, câncer e obesidade mórbida.

Para serem vacinados, os gonçalenses devem levar as duas últimas receitas, prescrições ou atestados médicos que comprovem a comorbidade com, no máximo, três meses de emissão, além dos seguintes documentos: identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência e carteira de vacinação. Todos devem observar a caderneta ou o comprovante de vacinação para se vacinar a segunda vez no dia indicado na anotação.

Nesta quarta (28) e quinta-feira (29) será a vez dos gonçalenses com comorbidades a partir de 56 anos. Na sexta-feira (30) e no sábado (1º), a cidade imuniza pessoas com comorbidades a partir de 55 anos, além de grávidas com comorbidades.

São João de Meriti



A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria de Saúde, está vacinando, a partir desta semana, pessoas com comorbidades nos seis pontos de vacinação, tanto para a primeira dose, quanto para a segunda, sempre das 8h às 15h de segunda a sexta, e no sábado, das 8h às 12h, respeitando os dias dos homens e das mulheres.

Em Meriti, é obrigatório a apresentação de RG, CPF ou cartão do SUS e atestado ou recomendação médica que comprove a comorbidade para se vacinar.

Calendário de vacinação divididos entre sexo e idade para esta semana em Meriti:

Quarta-feira (28): mulheres com comorbidades a partir de 58 anos

Quinta-feira (29): homens com comorbidades a partir de 58 anos

Sexta-feira (30): mulheres com comorbidades a partir de 57 anos

Sábado (1º): homens com comorbidades a partir de 57 anos

Postos de vacinação de Meriti:

- Centro de Saúde Dr. Aníbal Viriato

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti

- USF Tibagi

Rua Tibagi, 100/101- Jardim Metrópole

- USF de Coelho da Rocha

Rua Ex-Combatente, s/nº - Coelho da Rocha

- Unidade de Saúde do Sumaré

Estrada das Pedrinhas - Jardim Sumaré

- Unidade de Saúde da Vila União

Rua Álvaro Proença, 243 - Parque São Nicolau

- Centro Cultural - Subsecretaria da Melhor Idade

Rua Panamense, s/nº – Jardim Meriti

Nova Iguaçu

Homens de 58 anos com comorbidades e homens profissionais da educação da mesma faixa etária são o público-alvo da campanha de vacinação contra a covid-19, nesta quinta-feira (29), em Nova Iguaçu, seguindo o Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde. Para isso, 22 pontos de imunização estarão abertos, das 8h30 às 16h, para a aplicação da Astrazeneca.

Os pertencentes ao grupo de comorbidades são portadores de diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial (estágios 1,2 e 3), insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias, pericardiopatias, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas no adulto, doença cerebrovascular, doença renal crônica, imunossuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, síndrome de down, cirrose hepática,portadores de próteses valores, portadores de dispositivos cardíacos implantados, além de doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas.

Para serem vacinados, as pessoas com comorbidades devem apresentar comprovante assinado por médico, contendo assinatura e registro no conselho de classe, que demonstre pertencer a um destes grupos de comorbidades; documento de Identidade com foto; CPF ou Cartão Nacional de Saúde; Comprovante de Residência, três últimas receitas, com validade máxima de seis meses.

Duque de Caxias

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (CMSDC) está disponibilizando a primeira dose da vacina Astrazeneca, para pessoas com comorbidades e que tenham 50 anos ou mais.

Podem receber a vacina no CMSDC pacientes renais crônicos em Hemodiálise, portadores de HIV, pacientes oncológicos, cardiopatas, portadores de cirrose hepática, obesidade mórbida, síndrome de down, hipertensão e diabetes. O atendimento no CMSDC acontece no horário de 8h às 17h. O paciente deve apresentar no local laudo ou receita médica e documento de identificação.

“A SMSDC destaca ainda que, como a grande maioria dos pacientes convivem com a doença há algum tempo e por terem acompanhamento médico regular, já possuem receitas e exames que comprovam a comorbidade. São raros os casos registrados no município de pacientes sem documentação comprobatória. Nesses casos, a SMSDC orienta que o mesmo se dirija a UBS-Unidade Básica de Saúde ou a unidade ESF-Estratégia de Saúde da Família, onde recebe acompanhamento médico, para que solicite o laudo”.