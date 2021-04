Equipes do 12º BPM (Niterói) prendem sete criminosos em Maricá durante ação Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 17:44

Rio - Sete criminosos foram presos durante uma ação da Polícia Militar, por volta das 6h desta quarta-feira (28), no conjunto habitacional 'Minha Casa, Minha Vida', no bairro Itaipuaçu, em Maricá. De acordo com a PM, equipes do 12º BPM (Niterói) realizaram uma ação para reprimir o crime organizado no local após uma viatura da PM ter sido alvejada na noite de terça-feira (27).

Equipes do 12º BPM (Niterói) prendem sete criminosos em Maricá durante ação Divulgação



Publicidade

Além das prisões, uma grande quantidade de entorpecentes, ainda a serem contabilizados, além de duas pistolas calibre 380 e uma granada. Não houve resistência armada. A ocorrência está em andamento na 82ª DP (Maricá).