Eduardo Paes discursa durante inauguração de ponto de vacinação em base aérea do aeroporto Galeão Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 14:32

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, se reúne nesta quinta-feira com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, e com membros da pasta para definir os novos rumos do combate à pandemia na cidade. É possível que Paes anuncie nesta sexta-feira (30) a flexibilização de medidas restritivas, durante a apresentação do Boletim Epidemiológico.

Mais cedo, na inauguração de um ponto de vacinação na base aérea do Galeão, na Ilha do Governador, Paes confirmou que pode, sim, flexibilizar as medidas, diante da leve redução nas taxas de internações em leitos de UTI covid e no atendimento em redes de urgência e emergência. A taxa de ocupação em leitos está em 90%.

Publicidade

"Vou me reunir com o time da secretaria de Saúde, aqueles que tomam as decisões. A partir dos dados, se puder relaxar, flexiblizar ainda mais para que a cidade funcione dentro desse novo normal, a gente vai relaxar. Mas só informo amanhã, vendo os dados da pandemia", disse o prefeito.

Atualmente, valem as seguintes determinações:

Publicidade

- Praias e banho de mar, parques e cachoeiras estão permitidos durante a semana;

- Ambulantes e barraqueiros das areias também podem voltar a trabalhar nos dias úteis;

- Atividades não essenciais podem funcionar até 22h, com 40% da capacidade em locais fechados.



Permanece suspenso:

- Funcionamento de boates, danceterias, salões de dança e casas de espetáculo;

- Atividades econômicas nas areias das praias, incluindo-se o comércio ambulante ixo e itinerante, nos sábados,

domingos e feriados.

- Permanência de pessoas nas vias, áreas e praças públicas do Município no horário das 23h00min às 05h00min;

- Permanência de pessoas nas areias das praias, em parques e cachoeiras, nos sábados, domingos e feriados.

- Realização de eventos, tais como shows, festas e rodas de samba, em áreas públicas e particulares;

- Entrada de ônibus e demais veículos de fretamento no Município, exceto aqueles que prestem serviços

regulares para funcionários de empresas ou para hotéis, cujos passageiros comprovem, neste caso, reserva de

hospedagem;

- Utilização das pistas de rolamento das avenidas Delfim Moreira, Vieira Souto e Atlântica como áreas de lazer

Publicidade

Paes e Soranz garantem estoque suficiente para segunda dose na capital

O prefeito Eduardo Paes e o secretário de Saúde, Daniel Soranz, garantiram, na manhã desta quinta-feira (29), que a capital não corre riscos de falta da segunda dose da Coronavac. A falta de doses da vacina produzida Butatan já afeta pelo menos dez municípios do estado.

Publicidade

"Apesar de ter uma liberação de não reservar a segunda dose (por parte do Ministério da Saúde), a gente tomou um cuidado de fazer uma reserva técnica. Não é de 100%, mas nos dá conforto. Temos condição de fazer isso até o fim de semana. Chegando doses segunda, a gente prossegue. Mas a princípio não há risco. Quem está no calendário para tomar, vai tomar a segunda dose", disse Paes, durante a inauguração de um posto de vacinação na base aérea do Aeroporto do Galeão. A cidade do Rio tem previsão de entrega de doses da AstraZeneca programadas para amanhã, sexta feira (30), e outra remessa da Coronavac para a próxima segunda-feira (3).