Por O Dia

Publicado 29/04/2021 15:19

Rio - Com uma parceria entre a Estácio e a Prefeitura do Rio de Janeiro, os cidadãos que moram no bairro da Lapa, Riachuelo, e adjacências podem ter acesso ao Centro de Saúde Escola Lapa. A unidade, que funciona das 8h às 17h, na Rua Riachuelo, 43, Lapa, oferece às pessoas de todas as idades atendimentos de atenção primária à saúde.

O local conta com equipes compostas por médicos especialistas em Medicina de Família e Comunidade, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários, além dos médicos docentes e alunos da Estácio, que atendem e visitam as famílias que moram no entorno para acompanhamento de problemas de saúde. Neste espaço, também funciona um posto de vacinação e atendimento para Covid-19. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (21) 3231-6031 ou e-mail [email protected] Os interessados podem ainda obter mais detalhes no blog ou facebook Entre os atendimentos gratuitos destacam-se: Planejamento reprodutivo e direito sexual e reprodutivo; orientação individual e em grupos de métodos contraceptivos; inserção de DIU; dispensação de métodos contraceptivos; investigação de infertilidade conjugal; avaliação pré concepção; assistência ao pré-natal; diagnóstico precoce gravidez; assistência pré-natal (mínimo de 6 consultas - intercalar consultas médicas e de enfermagem); assistência ao puerpério; assistência ao climatério; teste do pezinho; coleta de sangue; imunização; rastreamento de câncer de colo uterino (preventivo); rastreamento de câncer de mama; rastreamento de dislipidemia em adultos (homens com mais de 35 anos); homens entre 20 e 35 anos se alto risco cardiovascular (CV); mulheres com mais de 45 anos se alto risco CV; rastreamento de DM em adultos se PA 135/80 sustentada; rastreamento de HA (hipertensão arterial) para homens com mais de 18 anos, anualmente; rastreamento e aconselhamento para tabagismo; rastreamento e aconselhamento para uso nocivo/abuso de álcool e outras drogas; prevenção, identificação e acompanhamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e HIV; prevenção, identificação e acompanhamento de situações de violência contra mulheres.A Policlínica Ronaldo Gazolla realiza consultas com preços populares e conta com equipes de médicos docentes e estudantes do curso de Medicina da Estácio, que combina teoria e prática para ensinar seus alunos. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. O custo da consulta popular é de R$ 60, valor utilizado como reembolso de despesas e gastos com materiais utilizados durante os atendimentos. A policlínica fica próxima do Centro de Saúde Escola, na Rua Riachuelo, 47 Lapa – Centro do Rio. As consultas devem ser marcadas com antecedência, por meio dos telefones (21) 3231-6009 / 3231-6011 / 3231-6059. Vale ressaltar que os serviços da Policlínica Ronaldo Gazolla são oferecidos a todos os moradores do Estado do Rio de Janeiro.As especialidades oferecidas à população são: Cardiologia; Clínica Médica; Dermatologia Cirúrgica e Clínica; Endocrinologia/Clínica Médica; Gastroenterologia/Clínica Médica; Geriatria/Saúde do Idoso; Ginecologia; Hematologia; Infectologia; Nefrologia; Neurologia; Oftalmologia; Ortopedia; Otorrinolaringologia; Pneumologia/ Clínica Médica; Pneumologia/ Tratamento Tabagismo e Reumatologia.“Neste momento de tantas incertezas, por conta da pandemia, muitos chefes de família e cidadãos estão sem trabalho e renda. Por conta disso, as pessoas podem deixar de ter plano de saúde e esse é um dos motivos pelo qual nossa parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro é de suma importância para todos os cariocas. A Policlínica Ronaldo Gazolla tem como premissa cuidar da saúde da população, cobrando um valor simbólico. Com a Estácio, a Prefeitura não possui gastos para administrar o Centro de Saúde Escola e ganha mais um ponto de atendimento. Já a instituição de ensino superior, por sua vez, possui um local de atendimento em que pode alocar seus estudantes e professores, contribuindo significativamente para o aprendizado de elevada qualidade dos alunos”, afirma João Carlos de Almeida Junior, gestor do curso de Medicina da Estácio Presidente Vargas I.