ONG Rio de Paz faz manifestação em memória aos mais de 400 mil brasileiros mortos pela covid-19

Publicado 30/04/2021 07:21 | Atualizado 30/04/2021 12:42

Rio - A ONG Rio de Paz realiza uma manifestação em memória aos mais de 400 mil brasileiros mortos pela covid-19, na manhã desta sexta-feira, nas areias da Praia da Copacabana, na Zona Sul do Rio. Eles também protestam contra a administração do poder público durante a pandemia do novo coronavírus. O país registrou 3.001 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou, nesta quinta-feira, 401.186 óbitos