O cachorro foi encontrado pelas equipes de segurança andando pelas vias do metrô às 7h30. Ele foi retirado e a circulação voltou à normalidade na linha 2 Divulgação / Metrô Rio

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 10:21

Rio - Passageiros que utilizam o metrô foram surpreendidos na manhã desta sexta-feira (30), após um cachorrinho ter entrado em uma via entre as estações de Engenho da Rainha e Inhaúma. Por conta do acontecimento, os intervalos de embarque na linha dois ficaram irregulares no horário próximo às 7h30 da manhã. O bichano foi encontrado pelas equipes de seguranças e está bem, ele segue recebendo os cuidados no local.

Em nota, a Metrô Rio informou que o animal foi removido e os intervalos das viagens da linha dois foram normalizados.