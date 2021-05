Celulares apreendidos em prisão Foto: Divulgação / Guarda Municipal

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 19:29

Rio - Um homem de 32 anos suspeito de assaltar passageiros de um ônibus foi preso, neste sábado, no Pechincha, Zona Oeste. Guardas municipais e policiais militares foram alertados por pedestres sobre o roubo na linha 565 (Tanque x Barra da Tijuca). A identidade do suspeito não foi divulgada.

Os agentes foram atrás do suspeito quando ele desembarcou do ônibus. Durante a perseguição, os guardas municipais pedira ajuda aos PMs, que estavam patrulhando a região. Com ele, foram encontrados sete celulares e uma arma de fogo falsa. Após a prisão, ele foi encaminhado para a 32ªDP (Taquara), onde a ocorrência foi registrada.